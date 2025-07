Martusciello: "Fico sarà candidato del campo largo: facciamoci trovare pronti" L'eurodeputato: "Sul tavolo per centrodestra Zinzi, Cirielli e nostra proposta: vedremo"

"Fico? Mi sembra che il 99 per cento del campo largo lo voglia candidato, quindi penso che sarà lui l'avversario del centrosinistra". Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, nel corso di un incontro con i quadri dirigenti regionali del partito. "La richiesta del figlio di De Luca di fare le primarie - ha aggiunto - non fa altro che accelerare la scelta di Fico. Quindi anche il centrodestra deve farsi trovare pronto. Abbiamo sul tavolo la proposta di Cirielli, quella di Zinzi e poi c'è la nostra. Vedremo quello che accadrà".