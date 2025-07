Alternativa Popolare: rilancio internazionale e tour a Napoli e Salerno Si è svolta a Roma la riunione del direttivo nazionale

Si è svolta a Roma la riunione del direttivo nazionale di Alternativa Popolare, momento cruciale per il rilancio del progetto politico guidato da Stefano Bandecchi.

Alla presenza del Presidente Paolo Alli, del Segretario politico Bandecchi e di figure chiave del partito come il Tesoriere Angelo Cappelli, il Portavoce Davide Tedesco e i Coordinatori regionali, tra cui Luigi Cerciello per la Campania, l’incontro ha rappresentato una tappa fondamentale per consolidare la linea politica del movimento e delinearne le strategie future. Protagonista dell’incontro anche l’onorevole Massimo Romagnoli, originario di Capo d’Orlando e responsabile per gli Italiani nel Mondo, che ha illustrato con entusiasmo il nuovo piano di espansione internazionale del partito. Romagnoli ha sottolineato la necessità di rappresentare concretamente gli italiani all’estero, annunciando la nascita dei primi coordinamenti esteri di Alternativa Popolare.

Il tour mondiale prenderà il via nei prossimi giorni con tre appuntamenti già fissati: Bruxelles il 16 luglio, Atene il 20 luglio e New York il 25 luglio. “Vogliamo costruire una rete politica forte oltre i confini nazionali – ha spiegato Romagnoli - e presentare candidati del centrodestra in tutte le circoscrizioni estere. Alternativa Popolare sarà la voce degli italiani nel mondo”.

Nel corso dell’assemblea, Bandecchi ha ribadito con fermezza l’identità politica del partito: “Alternativa Popolare è una forza del centrodestra, senza ambiguità. Non siamo soltanto parte del Partito Popolare Europeo: noi siamo il PPE in Italia”. Il segretario politico ha ricevuto l’unanime sostegno della dirigenza, a conferma del suo ruolo centrale e insostituibile nella guida del movimento, capace di imprimere una direzione chiara, coerente e determinata. Accanto al respiro internazionale, non viene meno l’attenzione al territorio nazionale.

Bandecchi ha infatti annunciato un tour in diverse città italiane, con inizio probabilmente nel mese di settembre, che toccherà anche Napoli e Salerno.

Un segnale forte di attenzione verso il Sud e, in particolare, verso la Campania, dove il partito sta raccogliendo crescenti consensi. Soddisfazione è stata espressa da Luigi Cerciello, coordinatore regionale e figura attiva nella costruzione del radicamento locale: “Siamo orgogliosi che Napoli e Salerno siano state scelte come tappe del tour.

È un riconoscimento al lavoro svolto sul territorio, tra mille difficoltà, ma con determinazione. Vogliamo presentare candidati concreti e preparati, partendo proprio dalla nostra regione”.

L’incontro romano ha quindi segnato una nuova fase per Alternativa Popolare, che si propone come soggetto politico moderno, radicato e credibile, capace di parlare tanto ai cittadini italiani quanto alle comunità all’estero, in un progetto che mira a coniugare visione europea, pragmatismo nazionale e partecipazione territoriale.