Regionali, Martusciello: clima costruttivo tra gli alleati, vicini all'annuncio Così il segretario regionale di Forza Italia in Campania

Il centrodestra vicino all'annuncio del candidato in Campania per le prossime regionali? Possibile in base a quanto dichiarato oggi da Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, parlando oggi a Visciano in provincia di Napoli.

“Mi sembra che ci sia un clima costruttivo, senza protagonismi da parte di nessun partito. Siamo vicini all’annuncio”, ha commentato l'esponente di Forza Italia in merito alla scelta del candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali.

“Gli alleati – ha aggiunto – hanno compreso che le nostre proposte non erano di partito, ma erano fatte solo per dare al centrodestra la possibilità di vincere. I nomi che abbiamo indicato sono di valore, espressione autentica della nostra storia politica. Giosy Romano, ad esempio, è stato il nostro primo dei non eletti alla Camera nel 2018”.

“Continuiamo a lavorare – ha concluso Martusciello – senza preclusioni”.