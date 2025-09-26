Napoli: Comune, approvate misure per contenimento costi della politica La deliberazione di Giunta ora sarà sottoposta al Consiglio comunale

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all'unanimità una proposta di deliberazione che sarà sottoposta al Consiglio Comunale, finalizzata all'adozione di misure concrete per il contenimento dei costi della politica. Il provvedimento nasce in attuazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con delibera del luglio 2024. La proposta prevede una revisione dello Statuto comunale e dei regolamenti delle Municipalità, con modifiche significative alla composizione e al trattamento economico degli organi municipali.

Tra le principali novità la Riduzione del numero dei consiglieri municipali: I Consigli delle Municipalità passeranno da 30 a 24 membri, con decorrenza dal prossimo rinnovo degli organi comunali nel 2027; la delle indennità : L'indennità del Presidente della Municipalità sarà ridotta al 50% di quella spettante agli assessori comunali. Gli assessori municipali, incluso il Vice Presidente, percepiranno un'indennità pari al 50% di quella del Presidente della Municipalità; i Gettoni di presenza: I consiglieri municipali riceveranno un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri comunali, con un limite massimo di 20 gettoni mensili; l'Efficientamento della Giunta municipale: La Giunta sarà composta da un Presidente e due assessori, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi. Le modifiche entreranno in vigore dal primo rinnovo degli organi comunali e municipali nel 2027.