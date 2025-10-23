Rivellini: "Domenica al Sannazzaro per onorare i Carabinieri caduti" "Con noi Salvini e Cirielli per aprire la campagna elettorale”

Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 10:30, Enzo Rivellini, coordinatore di Lega / Napoli Capitale, sarà presente con i militanti e i dirigenti cittadini davanti al Teatro Sannazzaro (via Chiaia, Napoli) per una raccolta firme a sostegno della proposta di intitolare una via ai Carabinieri uccisi nei giorni scorsi.

L’iniziativa si svolgerà accanto alla suggestiva e folkloristica “Ape della Libertà”.

Alle ore 11:00, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, insieme al candidato Governatore Edmondo Cirielli, darà il via ufficiale alla campagna elettorale della Lega per le imminenti elezioni Regionali in Campania. «Sarà un momento di testimonianza, di rispetto e di impegno civile – dichiara Rivellini – per ricordare chi ha sacrificato la vita per difendere la nostra sicurezza e i valori dello Stato. Contiamo sulla presenza di tanti cittadini che vogliono dire con noi: onore ai Carabinieri caduti».