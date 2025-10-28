Fico: "Governo tira volata a Cirielli? Talmente bene che gli tagliano fondi" "Senza accorgersene tagliano 12 milioni alla metropolitana e parlano di autonomia differenziata"

Si accende il confronto politico in vista delle Regionali in Campania. Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, nel corso di un incontro con i vertici regionali di Confagricoltura, ha attaccato duramente il suo sfidante del centrodestra Edmondo Cirielli e le scelte del Governo in materia di investimenti e autonomia differenziata.

“Vedo che stanno tirando molto bene la volata a Cirielli – ha detto Fico –. Hanno il candidato di Fratelli d’Italia e il candidato di Fratelli d’Italia, senza accorgersene si fanno tagliare 12 milioni di euro per la metropolitana linea 10, che deve decongestionare il traffico ad Afragola. A Napoli continuano a presentare provvedimenti e parlano di autonomia differenziata, che spacca e ammazza il Sud e la Campania, che noi abbiamo combattuto. Possono venire a parlare di questi temi, ma di fatto ci fanno la campagna elettorale”.

Il candidato del centrosinistra ha poi richiamato l’attenzione sul tema della sanità pubblica, commentando le parole pronunciate ieri dal Presidente della Repubblica: “Abbiamo bisogno di una sanità pubblica forte, universale e gratuita, che funzioni davvero. Uno degli aspetti su cui tutta la coalizione è d’accordo è investire nella medicina territoriale. Tutto ciò che accade tra la casa e l’ospedale non deve essere lasciato a se stesso: servono case e ospedali di comunità, e investimenti sulla telemedicina, fondamentale anche per le aree interne. La medicina a casa tua può risolvere tanti problemi e decongestionare i pronto soccorso e gli ospedali, che devono diventare centri di alta specializzazione”.

Fico ha infine affrontato il nodo del lavoro nero e del caporalato, definendolo “un problema che va affrontato con decisione”. “Abbiamo approvato in Parlamento una legge sul caporalato, ma non basta: servono più controlli e più tutele per i lavoratori, soprattutto per i migranti. L’agricoltura – ha aggiunto – sarà uno dei punti fondamentali del nostro programma regionale, perché rappresenta futuro, sostenibilità e sviluppo sano del territorio. La nostra politica sarà basata sull’ascolto e sulla collaborazione con le imprese: vogliamo aziende sane, lavoratori sani e un reddito sano”.