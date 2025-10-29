Fico: "Salvini? Negativo tutto ciò che sta facendo sui trasporti" Così il candidato del campo largo a margine di un incontro a Casartigiani

"Penso che tutto quello che Salvini sta facendo e ha fatto come ministro dei Trasporti sia molto negativo". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle regionali in Campania, Roberto Fico, tornando sul taglio delle risorse per la realizzazione della linea 10 che dovrebbe collegare la città di Napoli alla stazione Av di Afragola, nodo di scambio anche dell'Alta Capacità Napoli-Bari.

"Mi chiedo - ha aggiunto - come sia possibile che il candidato presidente nel centrodestra giri la Campania e alle sue spalle tagliano 10 milioni di euro per la metropolitana che deve decongestionare il traffico tra Napoli e Afragola e soprattutto rendere la stazione di Afragola raggiungibile. Quindi mi sembra che non controlla la sua maggioranza. Qualcuno di Forza Italia - ha proseguito Fico - dice che presenterà un emendamento per metterci una toppa. Stiamo parlando di una destra molto pericolosa che colpisce gli interessi del Sud".