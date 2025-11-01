Pd a San Giovanni a Teduccio con Roberto Fico: "Restare, cambiare, costruire" "Un'esperienza di buon governo per ripartire dalle persone"

Un'esperienza di buon governo per ripartire dalle persone. Grande partecipazione e confronto vero , al Francischiello di San Giovanni a Teduccio, dove si è svolto l'incontro “Restare, cambiare, costruire", promosso dal partito democratico nell'ambito del percorso verso le elezioni regionali 2025 con Roberto Fico Presidente.



Un appuntamento che ha messo al centro le persone, le esperienze concrete di buon governo e la necessità di una politica più vicina ai territori e ai cittadini.

L'incontro è stato introdotto da Tonino Borriello, dirigente provinciale del Pd, e ha visto gli interventi di Enza Amato (Presidente del Consiglio comunale di Napoli e candidata al Consiglio regionale), Giuseppe Annunziata (Segretario PD area metropolitana di Napoli) e Antonio Liberti (candidato al Consiglio regionale).

Ha concluso i lavori Paola De Micheli, Deputata della Repubblica Italiana. Durante il dibattito si è parlato di futuro, di impegno e di partecipazione, ma soprattutto della necessità di restare nei territori, come è stato fatto a San Giovanni a Teduccio terra di primati storici, cambiando i metodi della politica e costruire una nuova visione per la Campania, partendo dalle esperienze positive maturate negli anni. Nel suo intervento, Antonio Liberti ha sottolineato l'importanza di portare le istanze delle periferie e delle aree vesuviane nei luoghi decisionali regionali: "Restare, cambiare, costruire non sono solo parole: rappresentano un percorso e una visione condivisa.

È stato un confronto vero, per parlare del futuro della nostra Campania e di come possiamo continuare a migliorarla, partendo dalle persone e dalle esperienze concrete di buon governo.

Porterò con orgoglio le battaglie dei cittadini vesuviani, di San Giovanni, di Napoli Est, di tutte le nostre periferie troppo spesso dimenticate. Abbiamo fatto tanto, ma non basta: ora bisogna andare avanti, con coraggio e responsabilità.”

"Questa è una terra meravigliosa e sempre di più la sua gente lo sta tornando a scoprire. Per questo servono classi dirigenti ben radicate sul territorio come lo è Antonio Liberti, nato e cresciuto in queste strade tra la gente milintante da decenni - ha dichiarato la già ministra Paola De Micheli, deputata della Repubblica Italiana -. Serve proseguire verso un traguardo unico e condiviso in primis con la gente, e certamente questo governo nazionale ha dimostrato quanto lontano sia rispetto ai bisogni delle persone. Le Regioni in questo hanno un'enorme responsabilità. Bisogna andare a votare e votare chi sa difendere il proprio territorio come Antonio Liberti ed Enza Amato".



L'evento si è concluso in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, con la consapevolezza che solo attraverso il dialogo e l'ascolto reciproco si potrà costruire davvero la Campania che vogliamo.