Laboccetta, Polo Sud pronta a organizzare confronto Cirielli-Fico Il teatro Sannazzaro potrebbe ospitare il faccia a faccia "all'americana"

"Apprendiamo con soddisfazione che, dopo giorni di attesa, si fa finalmente strada la possibilità di un confronto pubblico tra i candidati alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli e Roberto Fico. È una buona notizia per la democrazia, per l'opinione pubblica e per i cittadini campani, che hanno diritto di conoscere direttamente dalle voci dei protagonisti idee, programmi e visioni per il futuro del nostro territorio." Lo dichiara Amedeo Laboccetta, presidente dell'Associazione Polo Sud, che già il 30 ottobre scorso aveva lanciato la proposta di un faccia a faccia "all'americana" tra i due principali contendenti.

"Rinnoviamo ufficialmente - prosegue Laboccetta - la disponibilità di Polo Sud a organizzare il confronto al Teatro Sannazaro di Napoli, luogo simbolico della cultura cittadina, con i 400 posti equamente divisi tra i sostenitori dei due candidati. Un format moderno, con tempi di intervento stabiliti e senza interruzioni reciproche, per garantire correttezza e chiarezza nel dibattito". "Per assicurare equilibrio e autorevolezza - aggiunge Laboccetta - proponiamo che a moderare l'incontro vi siano i direttori dei principali quotidiani napoletani. Sarebbe un segnale forte di trasparenza, pluralismo e rispetto verso i cittadini-elettori".