Da Gaza a Casalnuovo: Benedetta Scuderi incontra Rosario Visone Il racconto della missione della Global Sumud Flotilla

Europa Verde Campania presenta l'evento "La Flotilla incontra Casalnuovo - La voce di chi era a bordo", un incontro pubblico con Benedetta Scuderi, europarlamentare dei Verdi recentemente rientrata dalla Global Sumud Flotilla, che dialogherà con Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania.



L'incontro sarà moderato da Mario Visone, scrittore, studioso e cultore della materia di Letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nonché membro dell'associazione Un Ponte Per, impegnata in progetti di pace e solidarietà. Prevista anche la partecipazione di Angela Mona, rappresentante della stessa associazione.



L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Casalnuovo Coraggiosa, si terrà Sabato 15 Novembre alle ore 11:30 presso il Comitato Elettorale di Rosario Visone, in Via Virnicchi 150, Casalnuovo di Napoli.



Durante l'incontro, Benedetta Scuderi racconterà la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, una missione internazionale di pace e solidarietà per Gaza, alla quale hanno preso parte rappresentanti di movimenti civili e politici provenienti da diversi Paesi.

"L'esperienza di Benedetta è un esempio di come la politica possa tornare ad essere un gesto di coraggio e vicinanza reale alle persone" dichiara Rosario Visone. "Anche dal nostro territorio, qui a Casalnuovo, vogliamo affermare che la pace, i diritti umani e la giustizia sociale non sono temi lontani, ma la base su cui costruire una Campania e un Mediterraneo più giusti e solidali".



Benedetta Scuderi è europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra nel gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo. Siciliana, attivista per i diritti ambientali e sociali, è stata portavoce nazionale dei Giovani Verdi Europei e si è sempre distinta per il suo impegno in favore della giustizia climatica, della pace e della solidarietà internazionale.



Nel corso della missione della Global Sumud Flotilla, Scuderi ha partecipato come rappresentante dei Verdi Europei, portando la voce delle istituzioni europee e delle forze ecologiste e progressiste a sostegno del popolo palestinese. A Casalnuovo, racconterà in prima persona il viaggio, le difficoltà incontrate e le testimonianze raccolte a bordo, offrendo un'occasione di confronto e riflessione aperta alla cittadinanza.

