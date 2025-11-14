Manfredi: "Il tetto al personale grida vendetta" "Alcune categorie non possono rientrare nei tetti assunzionali"

- "Quella dei tetti al personale è una cosa che grida vendetta perché ci sono alcune categorie che non possono rientrare nei tetti assunzionali, penso ai vigili urbani o agli educatori". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel suo intervento conclusivo all'assemblea dell'Anci a Bologna.

"Noi dobbiamo garantire 150.000 posti nuovi sugli asili nido e non possiamo assumere gli educatori e questa è una cosa incredibile - ha aggiunto - senza contare gli assistenti sociali che lavorano nelle nostre periferie". "Forse gli impiegati di concetto, usando questo termine un po' anni 60, possono essere in parte sostituiti dall'intelligenza artificiale - ha proseguito Manfredi - però un vigile in mezzo alla strada o gli educatori in una scuola o l'assistente sociale devono essere nei nostri territori. Quindi se abbiamo questi limiti assunzionali, non andiamo incontro ai cittadini - ha concluso - e questo è un punto molto importante".