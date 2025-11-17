Cia, agricoltori italiani della Campania: incontro con Roberto Fico Un dialogo aperto sul futuro dell’agricoltura e delle aree interne

La Cia agricoltori italiani della Campania promuove un importante momento di confronto con Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania per la coalizione di centro-sinistra.

L’incontro si terrà mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 11.30, presso la sede regionale della Cia Campania.

Sarà un’occasione preziosa per discutere insieme del futuro dell’agricoltura campana, del valore delle aree interne e del ruolo centrale che gli agricoltori svolgono quotidianamente per la crescita economica, sociale e ambientale della nostra regione.

Durante l’incontro, la Cia Campania presenterà le proprie proposte programmatiche per una nuova agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità e competitività, tutela del territorio e valorizzazione delle produzioni locali.

La Confederazione intende portare all’attenzione del candidato le istanze e le esigenze reali del mondo agricolo, con un approccio costruttivo e propositivo, nell’ottica di costruire politiche efficaci per lo sviluppo delle campagne e delle aree rurali.

Ad accogliere Fico saranno il commissario regionale Carmine Fusco e il direttore regionale Corrado

Franci con i presidenti provinciali della Cia Campania, i dirigenti e gli iscritti della confederazione.

Sarà un momento di dialogo e partecipazione che testimonia la coesione e la vitalità del mondo agricolo regionale. L’incontro è aperto alla stampa, che potrà assistere ai lavori e partecipare a un confronto pubblico e trasparente sul futuro dell’agricoltura campana.