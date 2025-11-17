Fico: "Non si possono aumentare le pensioni di 100 euro coi fondi Ue" "Si sa benissimo che non si può fare: e anche il condono è una falsa proposta"

- L'aumento di cento euro delle pensioni minime con i fondi Ue "è una cosa profondamente sbagliata: si sa benissimo che non possono essere aumentate le pensioni con i fondi Ue". Lo dice il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico replicando alla proposta lanciata dal suo avversario Edmondo Cirielli. "Questa e quella del condono sono due false proposte - sottolinea a margine di un appuntamento elettorale con Confesercenti - questa è ignoranza chiara della destra, che fa propaganda elettorale".