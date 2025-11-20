Regione Campania: "da Meloni dati errati su liste attesa salute" "Un anno rispetto ai 10 giorni del Veneto? Anche qui 10 giorni"

"In relazione alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle liste d’attesa durante il comizio di Padova, il dato fornito sulla Campania di un anno di attesa rispetto ai 10 giorni del Veneto, non risponde al vero". Lo afferma in una nota il Dipartimento della Salute della Regione Campania. "Come è facilmente riscontrabile dai dati del ministero, la visita neurologica in Campania viene assicurata in massimo 10 giorni per le visite urgenti e brevi, e massimo in 120 giorni per quelle programmabili".