Regionali. Campania, Conte: "Centrodestra preoccupato, proposte da disperati" L'ex premier: I cittadini non si lasciano prendere in giro

"Tajani parla di rimonta? Buon per lui. La speranza non va mai persa, quindi lui faccia la sua campagna elettorale, noi facciamo la nostra, poi sapremo le conseguenze". Lo afferma il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe CONTE a margine di una visita nella Pignasecca, a Napoli, con il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico. "Se le loro proposte sono quelle che abbiamo sentito - aggiunge - forse non è vero quel che dice Tajani, che stanno rimontando: sono così disperati da fare proposte in piena libertà, mosse che mi sembrano davvero azzardi buttati lì, tanto per cercare di prendere in giro i cittadini campani che però non si lasciano prendere in giro. Vuol dire che evidentemente sono molto preoccupati"