Caivano, è Angelino il sindaco del dopo commissariamento Don Patriciello: "Gli auguro di avere come modello Giorgio La Pira"

Antonio Angelino è il nuovo sindaco di Caivano. Dovrà guidare il Comune del napoletano dopo la lunga reggenza di una triade commissariale guidata dal prefetto Filippo Dispenza. Angelino ha avuto il 78,33 dei voti con una coalizione di civiche e do Azione battendo il competitor del centrodestra Rosaria Peluso (Fi, Dimensione Bandecchi e una civica) ferma al 10,27 e al candidato del centrosinistra Giovanni Vitale (Pd, M5S e Avs) attestato a 11,40. Alla competizione elettorale non ha preso parte Fratelli d'Italia con il proprio simbolo; una scelta che ha suscitato non polemiche nel centrodestra locale.

"Si apre un tempo nuovo, che sarà fondato su impegno, serietà e concretezza. Ognuno di noi - e io per primo - è chiamato a rappresentare pienamente il cambiamento che avete indicato con il vostro voto: il rafforzamento della legalità, la tutela della giustizia sociale, l'affermazione della solidarietà e dell'inclusione, e la promozione di uno sviluppo armonico dal punto di vista economico, sociale e culturale", ha scritto, in nottata, sui social Angelino. "Auguro al dottor Antonio Angelino, eletto primo cittadino di Caivano, di avere come modello e guida il venerabile Giorgio La Pira, già sindaco di Firenze. Dio benedica la nostra città", ha detto don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo al Parco Verde.