Regione, Fico proclamato presidente: "Ora una giunta di qualità" Ieri la telefonata definita "cordiale" di De Luca per gli auguri

"L'ufficio centrale, in base alla legge elettorale, alle ore 9.55 dichiara eletto alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico dopo aver accertato che ha riportato il maggior numero di voti validi, 1.284.510". Così il presidente dell'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello Giulio Cataldi ha nominato ufficialmente l'ex presidente della Camera governatore della Campania. Cataldi ha quindi consegnato a Fico il documento che lo nomina presidente.

Fico: "Dai cittadini una grande responsabilità"

"E' un momento molto emozionante, il mio primo ringraziamento va a tutti i cittadini e cittadine della Regione che hanno voluto esprimere un voto molto netto che ti dà una grande responsabilità", ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, nel suo discorso al tribunale di Napoli dopo la sua nomina ufficiale. Dopo la nomina ufficiale, Fico andrà nella sede della Regione a palazzo Santa Lucia. "Credo - ha sottolineato - che quello che dobbiamo fare è seguire il faro dell'etica pubblica in ogni procedimento, scelta e nomina, per far sì che ci sia giustizia sul territorio. E lo faremo in modo tranquillo, chiaro e netto".

Il nuovo presidente ha assicurato che tutte le forze politiche della coalizione saranno protagoniste delle scelte.

"Lavoreremo insieme e ascolteremo associazioni, lavoratori, forze civiche e sociali. Ci sarà una nuova forma di partecipazione - ha affermato ancora - che farà sentire tutti coinvolti, facendo sentire le persone più ai margini dentro la nostra società". Solo così, ha concluso nel suo primo discorso ufficiale, "potremo parlare di giustizia sociale e ambiente. Andiamo avanti e affrontiamo con coraggio questa nuova strada per tutti i campani".

Fico: "Troveremo l'equilibrio migliore per la Giunta"

"Troveremo l'equilibrio migliore" tra tutte le forze politiche "per far sì che i campani siano amministrati al meglio", ha chiarito Fico parlando della Giunta che dovrà costituire nei prossimi giorni. "Ora si inizia a lavorare - ha aggiunto - inizieremo da subito con molta lena per fare quello che dobbiamo fare nel migliore dei modi".

"A Santa Lucia - ha chiarito - non ci sarà De Luca, ma non per qualche motivo, ci siamo sentiti ieri in una telefonata molto cordiale, di auguri e di scambio proprio per questa giornata qui".

Quanto ai tempi, Fico ha sottolineato che "non ci diamo un termine temporale: dobbiamo lavorare sulla qualità e sul protagonismo delle forze politiche. Sarà un dialogo molto tranquillo, molto schietto, sapendo che quello che noi dobbiamo fare è raggiungere gli obiettivi politici che ci siamo dati".