Giunta regionale, Simeone: "vogliamo rafforzare l'azione di governo di Fico" Il neo consigliere della lista del Presidente chiarisce: "Girano ricostruzioni fantasiose"

"Il nostro impegno sarà esclusivamente rivolto a rafforzare l'azione di governo del Presidente Roberto Fico, con un profilo serio, leale e collaborativo. Siamo pronti a garantire il nostro contributo politico e umano, dentro e fuori le istituzioni, in Giunta e in Consiglio regionale, nell'interesse esclusivo della Campania. Lavoreremo senza clamore, ma con determinazione e senso di responsabilità, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori". Così in una nota Nino Simeone, consigliere regionale eletto nella lista "Roberto Fico Presidente".

"In questi giorni circolano dichiarazioni e ricostruzioni su presunti accordi, incarichi e posizionamenti in Giunta e in Consiglio regionale attribuiti a singoli esponenti politici. È necessario chiarire che tali ricostruzioni, per quanto ci riguarda, non corrispondono alla realtà. Il gruppo "Roberto Fico Presidente" ha eletto 3 Consiglieri regionali e rappresenta in Campania circa il 5,5% dei consensi, pari a oltre 110.000 voti. A Napoli abbiamo superato il 10,5%, risultando la terza lista, dopo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un risultato politico rilevante, conseguito nonostante l'assenza della lista nel collegio di Avellino e provincia. Con una competizione completa avremmo superato il 6%. Questo consenso ci assegna una responsabilità politica chiara: non essere comprimari né spettatori, ma parte attiva e consapevole del progetto di governo regionale", rileva Simeone.