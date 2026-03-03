Evento formativo: referendum costituzionale, relaziona Leone Melillo

Evento formativo: referendum costituzionale (22 e 23 marzo 2026) posizioni giuridiche. L'appuntamento è per il prossimo 11 marzo alle 10.30 nella biblioteca di Castel Capuano, Alfredo De Marsico a Napoli in via Concenzio Muzy.
Introduce e relaziona il docente Leone Melillo Università degli studi di Napoli Parthenope, Vittorio Emanuele Orland. Ricco il parterre di relatori, tra cui il sottosegretario di Stato al ministero della giustizia Andrea Ostellari, Francesco Urraro vice presidente consiglio di presidenza del consiglio di stato, Gianluca Cantalamessa, menbro della delegazione italiana assemblea parlamentare Osce.