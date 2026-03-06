Città Metropolitana: in consiglio nasce il gruppo "Noi di Centro - Psl" Lunedì la conferenza stampa di presentazione con Mastella

Si svolgerà il prossimo lunedì 9 marzo, alle ore 12:00, nella Sala Borsellino al primo piano della sede della Città Metropolitana di Napoli in piazza Matteotti, la presentazione ufficiale del neo costituito Gruppo in Consiglio metropolitano “Noi di Centro - Popolari Socialisti Liberali”.

Del Gruppo, il terzo per ordine di grandezza nell’Assise, faranno parte i consiglieri Domenico Marrazzo (consigliere anziano da quando la legge Delrio ha istituito le Città Metropolitane, oltre che già consigliere delegato alle Scuole e vicesindaco), Raffaele Barone (sindaco di San Paolo Belsito) e Pasquale Sannino (attuale consigliere comunale di Napoli).

Oltre ai tre consiglieri, alla conferenza stampa di presentazione interverranno il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, e Felice Iossa, deputato per due legislature e attualmente presidente dell’Associazione ‘Socialismo Oggi’.

"La nascita del gruppo Ndc-Psl alla Città Metropolitana di Napoli - afferma Mastella - suggella un percorso di consolidamento e crescita politica di questo che è il presidio della cultura cattolico-liberale nell'area di centrosinistra e un tassello centrale, sotto il profilo tanto politico quanto elettorale, della coalizione che ha vinto le Regionali e ora si struttura nei territori e nelle istituzioni.

La Campania e l'area geografica napoletana sono l'arsenale del campo largo verso le politiche, a patto che prevalgano lo spirito di sintesi e siano sconfitti certi egoismi territoriali che pure sopravvivono a se stessi, anche se ormai stancamente.

Nell'area centrale, dal consiglio regionale alla città metropolitana di Napoli, stiamo lavorano con spirito unitario e federativo intelligente e preveggente".

"La costituzione di questo gruppo - sottolinea il consigliere Marrazzo, che è anche presidente di Noi di Centro per Napoli e l’area metropolitana - è un segnale forte che intende sancire ancor di più la volontà di costruire un ‘campo largo’ in tutte le Istituzioni. In questo modo potremmo rafforzare la sinergia istituzionale tra Comune di Napoli, Città Metropolitana e Regione".