Linea 6: obiettivo far circolare treni fino alle 21 Manfredi: "Nuovi treni in costruzione a Pistoia: speriamo di essere pronti per Pasqua"

Sulla Linea 6 della metropolitana di Napoli l’orario di servizio potrebbe essere esteso già nelle prossime settimane. L’obiettivo è arrivare a far circolare i treni fino alle 21.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando a margine di un sopralluogo nel cantiere Eav di Secondigliano, dove è in corso l’abbattimento del diaframma per collegare la galleria alla futura stazione Di Vittorio. L’intervento rientra nei lavori per la realizzazione della tratta Piscinola–Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Verso l’estensione dell’orario

Secondo il primo cittadino, l’estensione dell’orario della Linea 6 della metropolitana di Napoli dipende principalmente dalla formazione dei nuovi macchinisti.

“I nuovi macchinisti stanno facendo pratica e la fase di affiancamento con i macchinisti più esperti – ha spiegato Manfredi –. Per Pasqua speriamo di essere pronti e poi il nuovo orario resterà stabile”.

Anche con l’orario prolungato, la frequenza iniziale dei treni resterà quella attuale: una corsa ogni 15 minuti.

Frequenze più rapide con i nuovi convogli

Il vero salto di qualità è previsto con l’arrivo dei nuovi treni. Quando entreranno in servizio, la frequenza potrà ridursi fino a un treno ogni 8 minuti, allineandosi a quella della Linea 1.

“I nuovi convogli – ha spiegato il sindaco – sono in costruzione a Pistoia. L’obiettivo è mettere il primo sulla linea subito dopo l’estate e completare l’introduzione entro il 2026”.

Cantieri complessi ma cronoprogramma rispettato

Manfredi ha definito il progetto “molto complicato”, anche perché i lavori si svolgono nel cuore della città, ma ha assicurato che il cronoprogramma è al momento rispettato.

“C’è tantissima gente che sta lavorando – ha concluso –. Questo sforzo garantirà un servizio migliore, con treni nuovi, più capienti e più frequenti sulla Linea 6”.