Opposizione divisa sulla candidatura di Sangiuliano a capogruppo La Lega con l'ex ministro, Martusciello (Forza Italia): "Siamo la forza principale dell'opposizione"

In consiglio regionale è scontro nel centrodestra per la nomina del capogruppo. L'opposizione risulta divisa con interventi e repliche tra le figure apicali dei partiti. Gennaro Sangiuliano è stato indicato come capo dell'opposizione con l'appoggio della Lega. Il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi ha sottolineato come Sangiuliano sia "il profilo migliore come capo dell'opposizione, figura centrale all'interno dell'assemblea". "Credo sia inutile aprire dibattiti o questioni che rischiano di spostare l'attenzione su un piano personalistico anziché meritocratico": ha aggiunto Zinzi.

"Forza Italia gruppo più numeroso in consiglio regionale"

Replica, però, da parte di Fulvio Martusciello. "Forza Italia è il gruppo più numeroso in Consiglio Regionale con 7 consiglieri ed è la forza principale dell'opposizione. Sono preoccupato per la tenuta della coalizione a livello regionale": ha aggiunto il coordinatore regionale degli azzurri. Forza Italia rivendica il ruolo e ha proposto il consiglioere Massimo Pelliccia, il candidato più votato con 17mila preferenze, seguito da Ira Fele di Fratelli d'Italia con 15mila.