"Progetto Civico" sbarca a Napoli, Manfredi leader del nuovo movimento La rete degli amministratori locali d'Italia: l'obiettivo è essere presenti già alle amministrative

“Progetto Civico”, il movimento nato a Roma e che vede protagonisti amministratori locali di tutta Italia, sbarca anche a Napoli con l’intento di essere presente alle Politiche del 2027, ma anche alle prossime amministrative dove possibile. A guidare la nuova formazione politica sarà il sindaco Gaetano Manfredi. Ancorato alla coalizione di centrosinistra, “Progetto Civico” punta a restituire entusiasmo all’elettorato progressista, recuperando anche nel campo degli astensionisti.

In attesa di definire il leader nazionale della coalizione, l’assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale e fondatore del movimento, Alessandro Onorato, ha sottolineato il lavoro di Manfredi: “E’ l’emblema del lavoro complicato ma straordinario che fanno i sindaci ogni giorno”, le sue parole.

"Io credo che Progetto Civico Italia possa riaprire una parte dei votanti che si astiene. Già oggi il centrosinistra nelle città è spesso vincente proprio perché è in grado di mobilitare la società civile. Ora la vera sfida è riuscire a mobilitare queste energie anche nel confronto politico nazionale, questa è stata sempre la vera sfida del centrosinistra". A dirlo, nel corso del suo intervento, il sindaco Manfredi.

"Oggi il vero tema complessivo è fare entrare nel dibattito politico nazionale quelli che sono i bisogni delle comunità locali, parlo della casa, il problema del lavoro, dei servizi sociali, dei trasporti, sono temi molto sentiti dai cittadini che però fanno grande fatica ad essere protagonisti della politica nazionale. Io credo che la spinta degli amministratori locali, anche dai piccoli Comuni non guardando solo alle grandi città, può spingere un veicolo che riporti i cittadini a votare, aprendo stanze, dove i partiti organizzati non sono in grado di arrivare. Quindi questa è una delle iniziative che io vedo a supporto di un progetto politico più ampio. So che in passato ci sono stati esperimenti dei Comuni senza avere successo ma questa è una delle esperienze che Onorato ha messo in campo partendo da una rete di amministratori locali, di tante energie libere sui territori, con l'obiettivo di dare un contributo di allargamento al fronte progressista. La vera sfida è passare dal locale al nazionale. E' un'operazione molto complicata, in passato difficilmente è riuscita però io credo che nel momento elettorale può fare in modo che ci possa essere un allargamento del fronte", i concetti espressi dal sindaco di Napoli.