Democrazia cristiana, storia di un Paese: si inaugura la mostra fotografica Dal 20 marzo al 24 aprile 2026 all'Università degli studi Suor Orsola Benincasa a Napoli

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni promuove a Napoli la mostra fotografica “DC. Storia di un Paese”, in programma dal 20 marzo al 24 aprile 2026 presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

L’inaugurazione si terrà il 20 marzo 2026 alle ore 11.30, preceduta da una presentazione istituzionale alle ore 10.30 nella Biblioteca Pagliara in via Suor Orsola, 10.

Si inizierà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Lucio D’Alessandro a cui seguiranno gli interventi dell’On. Pierluigi Castagnetti, della Prof.ssa Francesca Russo, del Prof. Aldo Schiavone e le conclusioni del Sen. Prof.Ortensio Zecchino, Presidente del Comitato promotore.

L’esposizione, che verrà inaugurata subito dopo al Piano Musei e Mostre, rappresenta un’occasione di riflessione sulla storia repubblicana italiana, raccontata attraverso uno dei partiti che ne hanno maggiormente segnato il cammino.

Il percorso espositivo condurrà i visitatori attraverso un’ampia selezione di immagini storiche, documenti e testimonianze, che si propone di ricostruire la storia della Democrazia Cristiana sin dalle origini, sottolineando le tappe fondamentali con cui, a partire dal tempo buio del dopoguerra, il Paese venne ancorato al mondo dell’Occidente libero, rappresentando l’impegno dei suoi protagonisti, nel promuovere ininterrottamente per cinquant’anni la cultura della democrazia.

Una democrazia, che pur risultando per ragioni storiche incompiuta e inchiodando fino alla fine lo Scudo crociato alle responsabilità del potere, ha permesso al Paese di rialzarsi, di varare le grandi riforme e di continuare a crescere anche nei momenti più bui del terrorismo.

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: Lun – Mer – Ven: ore 9:00 – 13:00. Mar – Gio: ore 9:00 – 16:00.