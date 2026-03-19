Stadio Maradona, Manfredi: "Ce la metteremo tutta" Il sindaco: "Vogliamo cogliere l'occasione degli Europei per intervenire sull'impianto"

Il Comune di Napoli punta con decisione alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di renderlo più moderno, sicuro e funzionale in vista delle prossime sfide internazionali, a partire dagli Europei.

A ribadirlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.

“Dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale – ha spiegato Manfredi –. Vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per intervenire sull’impianto, che è un bene della città, e renderlo più fruibile e sicuro, anche a misura del tifoso”. Il primo cittadino ha sottolineato come la struttura necessiti di interventi di manutenzione straordinaria, ribadendo la volontà dell’amministrazione di valorizzare uno dei simboli sportivi e identitari di Fuorigrotta: “Ce la metteremo tutta e andremo avanti”.

Nel corso dell’intervento, il sindaco ha anche annunciato l’inaugurazione di una nuova opera dell’artista Jorit, definita “un dono alla città di Napoli”. Il lavoro rappresenta alcuni dei grandi campioni che hanno contribuito ai successi del club azzurro, rafforzando il legame tra squadra e territorio.

“È una cosa bella – ha aggiunto Manfredi – che contribuisce anche al progetto di riqualificazione dello stadio”, evidenziando come l’arte urbana possa diventare parte integrante del percorso di valorizzazione dell’impianto e dell’intera area.