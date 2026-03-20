Napoli Capitale Sport 2026: un milione per palestre e impianti di quartiere La Giunta di Napoli approva una variazione di bilancio

La macchina organizzativa di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 entra nel vivo. La Giunta comunale ha approvato oggi una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, destinando un milione di euro alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione degli impianti sportivi di base e delle palestre scolastiche.

L'operazione finanziaria non grava ulteriormente sulle casse comunali, poiché recupera risorse derivanti dalla devoluzione di residui di mutui non utilizzati per altre opere. L'obiettivo è chiaro: garantire che il prestigioso titolo europeo non sia solo una vetrina per grandi eventi, ma un’occasione di rigenerazione urbana permanente per tutte le dieci Municipalità cittadine.

L’eredità di "Napoli Capitale dello Sport"

Secondo la delibera approvata, i lavori godono dell'immediata eseguibilità. Questo permetterà l'apertura rapida dei cantieri, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza strutture pienamente operative entro sei mesi. "Non intendiamo Napoli Capitale dello Sport solo come teatro di eventi internazionali, ma come occasione per programmare interventi sulle strutture di prossimità", ha dichiarato l’assessora allo Sport, Emanuela Ferrante. "Vogliamo lasciare in eredità palestre e campetti riqualificati, promuovendo lo sport come veicolo di inclusione e benessere".

La mappa degli interventi: dai playground a Scampia

I fondi saranno ripartiti capillarmente per coprire le esigenze segnalate dai singoli Consigli municipali. Ecco i principali cantieri previsti:

Centro Storico e Chiaia (I e II Mun.): Manutenzione alla palestra del 4° Circolo "Riviera Maria Cristina di Savoia", nuovo playground al Parco Viviani e restyling per la palestra dell'Istituto Paolo Borsellino.

Stella e San Carlo all’Arena (III Mun.): Interventi in via Sogliano e via Gussone, oltre alla riqualificazione dei campetti "Don Peppino Diana" a Villa Capriccio.

Area Est (IV e VI Mun.): In arrivo un'area di street workout in piazza Nazionale e la riqualificazione delle aree esterne al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli.

Periferie e Scampia (VII e VIII Mun.): Rifacimento dei campi di calcio a 5 in via Rosa dei Venti e interventi strategici a Piscinola (via Piovani) e Scampia (via Labriola).

Vomero e Area Ovest (V, IX e X Mun.): Riqualificazione per il parco di via dell'Erba, per le attrezzature all'aperto a Pianura e per il campetto di basket di viale della Liberazione a Bagnoli.

Uno sport diffuso e accessibile

La strategia del Comune punta a coinvolgere la platea di cittadini più ampia possibile. Grazie alla gestione diretta delle fasi realizzative da parte delle Municipalità, i lavori mirano a risolvere criticità croniche delle strutture scolastiche e dei campetti di quartiere, trasformandoli in presidi di coesione sociale in vista dei numerosi appuntamenti sportivi che interesseranno Napoli per tutto il 2026.