Si avvicina la riapertura al cimitero delle Fontanelle, Manfredi: luogo speciale Dopo due anni di lavori c'è l'ok. Il sindaco di Napoli: uno dei luoghi più iconici della città

Dopo due anni di lavori si avvicina la riapertura del Cimitero delle Fontanelle, uno dei luoghi più iconici di Napoli.

Lo fa sapere il sindaco Gaetano Manfredi dopo un sopralluogo nel sito del rione Sanità per il quale è previsto, spiega, "un modello di gestione innovativa che vede tanti giovani del quartiere trovare un'opportunità di lavoro all'interno di questo sito straordinario. È un luogo speciale e unico che ci rappresenterà nel mondo e darà emozioni irripetibili".

Manfredi ha verificato la conclusione dei lavori "dopo anni di incuria che avevano portato alla chiusura: piano di sicurezza, interventi strutturali, impianti di illuminazione, segnaletica di emergenza, videosorveglianza, nuovi percorsi accessibili, scale esterne. Insomma - aggiunge - finalmente il sito sarà interamente fruibile in sicurezza, avviando anche un nuovo modello di gestione e valorizzazione culturale in sintonia con il quartiere. Il Cimitero delle Fontanelle riaprirà al pubblico, ai cittadini napoletani e ai turisti. Napoli continua a riappropriarsi della sua memoria con una corretta attività amministrativa che punta alla concretezza e al coinvolgimento della comunità", conclude.