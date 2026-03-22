Referendum. alle 12 affluenza in Campania tra le più basse in Italia Ma in aumento rispetto alle regionali e ai referendum abrogativi dello scorso anno

Affluenza in crescita, ma ancora sotto la media nazionale, per il Referendum costituzionale sulla giustizia in Campania. Secondo la rilevazione delle ore 12, si è recato alle urne il 10,96% degli aventi diritto. Un dato inferiore al quadro complessivo nazionale, ma comunque in aumento rispetto alle precedenti consultazioni regionali alla stessa ora.

A livello provinciale, i numeri più alti si registrano a Benevento con l’11,59% e a Napoli con l’11,15%. Più contenuta invece l’affluenza in Caserta, ferma al 10,20%, che rappresenta il dato più basso tra le province campane.

Nel dettaglio, il dato del Comune di Napoli si attesta al 12,15%, in netto miglioramento rispetto alle ultime regionali (8,22% alla stessa ora) e anche rispetto ai referendum abrogativi dello scorso anno (7,50%).

Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina in tutta la regione, dove sono chiamati al voto 4.450.814 cittadini. Complessivamente, sono 5.824 le sezioni elettorali allestite in Campania.

Nel capoluogo partenopeo gli elettori sono 711.257, distribuiti in 883 sezioni, di cui 14 ospedaliere. Nell’area metropolitana di Napoli, invece, si contano 2.349.522 elettori, suddivisi in 2.896 sezioni, con 16 seggi ospedalieri.

Si vota oggi fino alle ore 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15.