Referendum. Manfredi ha votato a Nola. Fico a Napoli Sia il sindaco di Napoli che il Governatore della Campania alle urne in mattinata

Urne aperte in Campania per il Referendum costituzionale sulla giustizia e arrivano anche i voti dei principali rappresentanti istituzionali del territorio.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso la propria preferenza recandosi alle urne in una scuola di Nola. Manfredi, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’ANCI e della Città Metropolitana di Napoli, ha partecipato alla consultazione nella mattinata.

Ha votato poco dopo mezzogiorno anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’ex presidente della Camera si è recato al seggio allestito presso la scuola Della Valle, in salita del Casale, nel quartiere di Posillipo.

La giornata elettorale prosegue regolarmente in tutta la regione, con i cittadini chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia. Le operazioni di voto andranno avanti fino alle ore 23 di oggi e riprenderanno domani dalle 7 alle 15.