Campania: al via corsi per volontari antincendio Protezione Civile Al via la sessione formativa. Zabatta: "Ruolo prezioso".

La macchina della prevenzione non aspetta il caldo torrido per mettersi in moto. È iniziata ufficialmente questa mattina la sessione formativa dedicata ai volontari della Protezione Civile della Regione Campania, un percorso intensivo mirato a potenziare le squadre impegnate nella lotta contro gli incendi boschivi (AIB).

Un potenziamento del 20%

Il corso base, della durata di una settimana, permetterà a 180 nuovi partecipanti di ottenere l’abilitazione necessaria per l’iscrizione alla sottosezione "Pattugliamento e Incendi di Interfaccia". Si tratta di un incremento numerico non indifferente: i nuovi innesti andranno a supportare i circa mille volontari già operativi sul territorio, aumentando la forza d'urto regionale di quasi il 20% proprio in vista della stagione estiva.

La tecnologia al servizio della prevenzione

Il modulo attuale rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia. L’attività di sorveglianza, infatti, viene definita "strategica" non solo come deterrente, ma per la capacità di intervento immediato. Le squadre non si limiteranno al monitoraggio visivo: il controllo del territorio sarà supportato da un dispiegamento tecnologico che prevede l'uso di droni e telecamere, strumenti fondamentali per attivare i soccorsi ai primi segnali di fumo.

Il ruolo della Scuola "Ernesto Calcara"

La formazione è affidata all’eccellenza della Scuola di Protezione Civile regionale “Ernesto Calcara”, una delle poche strutture di questo tipo attive in Italia. Il calendario è già fitto:

Maggio: Seconda edizione del corso di primo livello.

Prossime settimane: Partenza dei corsi di secondo livello per l'abilitazione allo spegnimento.

Fase finale: Formazione specifica per i Direttori Operazioni di Spegnimento (DOS).

Le parole dell’Assessora Zabatta

Soddisfazione è stata espressa da Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, che ha sottolineato il valore civile del progetto:

"Il ruolo dei volontari è prezioso. Vedere un’ampia ed entusiastica partecipazione alle attività della nostra scuola regionale è motivo di orgoglio. Auspico un’adesione sempre maggiore per rafforzare la tutela del nostro patrimonio boschivo e dei preziosi ecosistemi che custodiamo".