Referendum. In Campania affluenza al 30 per cento alle 19

Sfiora il 30% l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale. È quanto emerge dalla rilevazione delle ore 19 diffusa dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno: quando mancano ancora i dati di 9 sezioni su 5.824, la partecipazione si attesta al 29,91%.
Il dato più alto si registra in provincia di Benevento, dove ha votato il 32,08% degli aventi diritto. Buona anche la risposta nel capoluogo partenopeo: a Napoli città l’affluenza raggiunge il 31,02 per cento
Il dato appare in crescita rispetto alle ultime consultazioni. Alle regionali del 2025, alla stessa ora, si era fermato al 24,15%, mentre ai referendum abrogativi dello stesso anno aveva toccato il 24,94%.
Un segnale di maggiore partecipazione, dunque, in attesa dei numeri definitivi della giornata e soprattutto del dato finale che arriverà alla chiusura dei seggi.