Referendum. In Campania affluenza al 30 per cento alle 19

Dato in crescita rispetto alle regionali. Benevento il capoluogo in cui si vota di più

referendum in campania affluenza al 30 per cento alle 19
Napoli.  

Sfiora il 30% l’affluenza alle urne in Campania per il referendum costituzionale. È quanto emerge dalla rilevazione delle ore 19 diffusa dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno: quando mancano ancora i dati di 9 sezioni su 5.824, la partecipazione si attesta al 29,91%.

Il dato più alto si registra in provincia di Benevento, dove ha votato il 32,08% degli aventi diritto. Buona anche la risposta nel capoluogo partenopeo: a Napoli città l’affluenza raggiunge il 31,02 per cento 

Il dato appare in crescita rispetto alle ultime consultazioni. Alle regionali del 2025, alla stessa ora, si era fermato al 24,15%, mentre ai referendum abrogativi dello stesso anno aveva toccato il 24,94%.

Un segnale di maggiore partecipazione, dunque, in attesa dei numeri definitivi della giornata e soprattutto del dato finale che arriverà alla chiusura dei seggi.

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