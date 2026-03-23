VIDEO/Luigi de Magistris commenta la vittoria del No "La costituzione è viva, la costituzione è il battito cardiaco della democrazia"

“Con questa bellissima vittoria del No ha vinto la Costituzione, ha vinto il popolo, il popolo sovrano. Non è una vittoria di una parte politica, non è la vittoria della magistratura sul governo, è il popolo che ha voluto difendere la Costituzione".

Da Napoli il video messaggio dell'ex sindaco Luigi De Magistris

"Manda un messaggio chiaro che la Costituzione deve essere attuata. Si respinge l'attacco finale alla Costituzione da parte del governo ed è un messaggio chiaro anche a chi negli anni a livello politico ha tradito la Costituzione e finanche a una parte della magistratura che ha tradito la Costituzione. È una bella giornata, la Costituzione è viva, la Costituzione è il battito cardiaco della democrazia".