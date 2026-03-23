Referendum, Micillo (M5S): "La Costituzione non si tocca, cambia il vento" L'onda del "No" travolge Napoli e Campania: affluenza record e schiaffo al Governo

Il verdetto delle urne in Campania non lascia spazio a interpretazioni: la riforma costituzionale naufraga sotto il peso di un No che a Napoli e provincia assume le proporzioni di un plebiscito. Mentre lo scrutinio volge al termine, il dato politico emerge con prepotenza: il Mezzogiorno si è eretto a baluardo della Carta del 1948, infliggendo una battuta d'arresto significativa alle ambizioni dell'esecutivo.

Affluenza in rialzo: il "risveglio" della Campania

Uno degli aspetti più rilevanti di questa tornata referendaria è la partecipazione popolare. Contrariamente al trend dell'astensionismo che ha caratterizzato le ultime consultazioni locali, la Campania ha risposto con una mobilitazione inaspettata. Il dato definitivo si attesta al 50,37%, superando di oltre 6 punti percentuali il 44,10% registrato alle regionali dello scorso novembre.

Napoli Città: Nel capoluogo partenopeo ha votato il 49,51% degli aventi diritto. Un balzo enorme rispetto al misero 39,60% delle ultime elezioni regionali (quasi +10%). Questa "corsa alle urne" suggerisce che il tema costituzionale abbia toccato corde profonde nell'elettorato, trasformando il referendum in un vero e proprio test sulla tenuta democratica e sul gradimento del Governo.

Micillo (M5S): "La Costituzione non è un ostacolo, è la nostra forza"

Sulla vittoria del No mette il cappello il Movimento 5 Stelle, che in Campania ha guidato una campagna elettorale capillare. Salvatore Micillo, coordinatore regionale pentastellato, non usa mezzi termini nel commentare i dati che vedono il No sfiorare il 70% su base regionale.

"Ha vinto la Costituzione. I cittadini hanno scelto di difendere un testo che da 78 anni rappresenta la garanzia più solida dei diritti e delle libertà di tutte e di tutti", ha dichiarato Micillo. Secondo l'esponente M5S, il voto rappresenta una bocciatura solenne delle "riforme improvvisate" e delle "scorciatoie" istituzionali. Ma il messaggio più pesante è quello rivolto a Palazzo Chigi: "Cambia il vento, cambia la storia per questo governo. Da qui inizia una lunga corsa che ci riporterà alla guida del Paese".

Il segnale politico che parte dal Sud

Il risultato campano non è solo una questione di cifre, ma un'indicazione geografica del dissenso. Il "No" quasi al 70% certifica una spaccatura nel Paese: se il Nord ha mostrato segnali di apertura alla riforma, il Sud la respinge in blocco, percependo il rischio di un indebolimento dei diritti fondamentali e dei pesi e contrappesi istituzionali. L'inchiesta politica che si apre ora riguarderà la tenuta della coalizione di maggioranza nei territori meridionali, dove i propri esponenti non sembrano essere riusciti a scalfire la diffidenza verso il progetto di revisione costituzionale. La partecipazione è stata la linfa di questo voto. Il segnale è chiaro: quando si tocca l'architettura della Repubblica, i cittadini rispondono. E a Napoli, la risposta è stata un fragoroso stop.