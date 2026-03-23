Referendum Giustizia, Fico: "Campania ha fatto da scudo alla Costituzione" Il Governatore: "Risultato schiacciante: qui per il NO dato più alto in Italia"

Il verdetto delle urne sul Referendum Giustizia consegna alla storia una Campania protagonista assoluta. Con una percentuale di NO che supera il 65%, la regione si attesta come il territorio con il rifiuto più netto alla riforma su scala nazionale. Un dato che il Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, commenta con orgoglio, leggendovi non solo un voto tecnico, ma un atto di amore per la democrazia.

Un primato nazionale di consapevolezza

Per il Governatore della Campania, il risultato è inequivocabile: la Regione ha fatto da scudo ai principi fondamentali della Carta del 1948.

"La vittoria del No è un segnale chiaro," dichiara Roberto Fico. "Un risultato schiacciante, soprattutto in Campania dove oltre il 65% dei cittadini ha respinto la riforma, facendo registrare il dato più alto in Italia. È il segno di una comunità vigile e consapevole."

Secondo Fico, il territorio ha risposto con fermezza quando si è trattato di difendere l'equilibrio dei poteri, dimostrando una maturità civica che non ha eguali nel resto del Paese.

Il frutto di una mobilitazione capillare

Il successo del No in Campania non è nato per caso. Il Presidente sottolinea come questo esito sia il traguardo di un percorso politico e sociale che ha coinvolto i comuni, le piazze e i territori della regione.

"È un risultato figlio di una mobilitazione che ha attraversato i territori," spiega il Governatore, legando il voto al lavoro di sensibilizzazione portato avanti in questi mesi. Per Fico, si è costruita nel tempo una "consapevolezza civica diffusa" che ha permesso ai cittadini di non restare indifferenti davanti a temi così complessi e rilevanti.

Un appello alla partecipazione: "La democrazia va esercitata"

Oltre al dato campano, Fico guarda con favore anche alla partecipazione nazionale, vedendovi un segnale di speranza per il futuro del Paese. La sfida, ora, è non disperdere questo patrimonio di impegno civile.

"Il dato di partecipazione conferma l’attenzione dei cittadini," conclude il Presidente della Regione. "Tocca a tutti noi continuare a lavorare perché questa partecipazione cresca e si rafforzi, in Campania e nel resto d’Italia. Perché la democrazia vive solo se viene esercitata."

Con queste parole, Fico blinda il risultato e rilancia la centralità della Campania nel panorama politico nazionale: una regione che non si limita a votare, ma che si pone come guida morale nella difesa della Costituzione.