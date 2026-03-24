Fico: "Verso le Politiche con un progetto condiviso e partecipato" Sul campo largo: "Condividendo programmi comuni, si stanno raggiungendo ottimi risultati"

"Il fronte progressista sta già portando avanti esperienze significative". Così si è espresso il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dopo l'esito referendario e in riferimento alle prossime mosse del campo largo, sia in chiave Politiche che per le Amministrative sul territorio campano. "Napoli, la Campania, ma anche Sardegna, Puglia, Umbria: condividendo obiettivi e programmi comuni, si stanno raggiungendo ottimi risultati. - ha spiegato Fico - Il percorso da seguire è, quindi, in questo senso: partire dai temi e costruire un progetto condiviso e partecipato".

"Il Premierato sarebbe un'ulteriore forzatura"

Il Premierato? Non credo che sia una riforma attesa dai cittadini. - ha aggiunto Fico - Sarebbe percepita come un'ulteriore forzatura dopo l'autonomia differenziata e il tentativo fallito di quest'ultima riforma sulla giustizia".