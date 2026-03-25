Piazzale Tecchio e via V.Emanuele cambieranno nome: sì ad Ascarelli e Valenzi Approvato in consiglio comunale ordine del giorno del gruppo PD

Dopo l'apprezzamento ricevuto dalla Fondazione Valenzi e di tante forze intellettuali della città, è stato approvato in consiglio comunale l'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico, al fine di impegnare il Sindaco e la giunta sia a intitolare piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, a Giorgio Ascarelli, sia a intitolare via Vittorio Emanuele III al grande ex primo cittadino Maurizio Valenzi.

"Quella di Ascarelli è stata una figura di prestigio nella storia della nostra città, va subito rimpiazzato il ricordo di un dirigente fascista sostenitore delle leggi razziali come Tecchio, ripristinando un’anomalia incompatibile con la storia e i valori democratici e di libertà della città, per i quali in passato in tanti hanno dovuto sacrificarsi - spiega il capogruppo Gennaro Acampora - Stesso discorso per via Vittorio Emanuele III: va revocata l’intitolazione al sovrano che diede semaforo verde all’ascesa di Mussolini, firmandone le leggi razziali, omaggiando un sindaco di tutti che ha impresso una svolta indelebile nella storia della città. Si fa finalmente un passo in avanti concreto a un'idea nata già diversi anni fa, e che aveva da subito registrato il sostegno di associazioni, intellettuali, tifosi e cittadini. Anche in questo caso arrivò l'ennesima promessa, l'ennesimo annuncio da parte dell’ex sindaco de Magistris, salvo poi far naufragare tutto nel 2020, quando il progetto subì un clamoroso e assurdo parere contrario da parte della Commissione toponomastica. L'epilogo, questa volta, è stato diverso" conclude l'esponente dem.