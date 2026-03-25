Regione Campania: stop all'ingresso di Nonno (FdI) in Consiglio La Giunta delle Elezioni rinvia la surroga di Marco Nonno (FdI) dopo le dimissioni di Cirielli

Il ritorno di Marco Nonno tra i banchi del Consiglio regionale della Campania resta, per il momento, in stand-by. Nonostante le dimissioni di Edmondo Cirielli abbiano aperto ufficialmente la strada alla surroga, la Giunta delle Elezioni ha deciso all'unanimità di procedere con un’istruttoria aggiuntiva prima di convalidare l’insediamento dell’esponente di Fratelli d’Italia.

Il nodo giuridico: la Legge Severino

La questione è complessa e affonda le radici nella precedente legislatura. Il Presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, ha aperto i lavori con una dettagliata preistruttoria finalizzata a inquadrare la posizione giuridica di Nonno. Il punto critico riguarda la decadenza subita dal politico circa trenta mesi fa, applicata proprio dalla medesima Giunta a seguito di una condanna definitiva ai sensi della Legge Severino. Nonno aveva tentato la via del ricorso presso il Tribunale Civile, ma l'istanza era stata rigettata, consolidando il quadro di ineleggibilità/decadenza dell'epoca.

La decisione della Giunta

Nonostante la Corte d'Appello di Napoli abbia indicato Marco Nonno come il primo dei non eletti e potenziale surrogante, la Giunta si è presa altro tempo. Durante la seduta Il Presidente Manfredi ha confermato che il quadro giuridico attuale ricalca sostanzialmente quello che portò alla precedente decadenza. Raffaele Maria Pisacane (FdI) ha però richiesto un supplemento d’indagine per approfondire ogni aspetto legale prima del voto definitivo. La proposta è stata accolta da tutti i componenti per garantire la massima trasparenza istituzionale. "Si è resa necessaria una preistruttoria poiché la stessa Giunta, seppur con componenti in parte variati, ne aveva già deliberato la decadenza imposta dalla legge," ha precisato Manfredi.

I prossimi passi

La Giunta delle Elezioni dovrà sciogliere le riserve in tempi brevi: la riconvocazione è prevista prima dell'8 aprile 2026, data in cui è già fissata una seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale. In quella sede si capirà se il centrodestra potrà riaccogliere Nonno tra i banchi della regione o se si dovrà procedere con il profilo successivo nella lista di Fratelli d'Italia.