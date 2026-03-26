Sangiuliano: "Bilancio da pochissime luci e tantissime ombre" "Manca una grande visione prospettica del futuro della regione Campania"

È stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2026/2028 con oltre 50 milioni stanziati. "Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza. - ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi - C'è stato un importante accompagnamento e anche una costante presenza fisica del presidente Fico, che ha partecipato a tutte le audizioni, alla conferenza dei capigruppo, al dibattimento in sede di commissione Bilancio. La presenza del presidente in prima persona, che è anche l'assessore al Bilancio, ci ha aiutato molto a trovare una sintesi costruttiva anche con la minoranza".

Sangiuliano: "Pochissime luci, tantissime ombre"

La minoranza che si è astenuta sul voto. Un bilancio frettoloso con pochissime luci e tantissime ombre, così Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, al termine della discussione in assemblea: "Manca una grande visione prospettica del futuro della regione Campania, soprattutto su quelle che sono le questioni essenziali della vita dei cittadini, come la sanità e i trasporti. Abbiamo visto cosa è successo al Monaldi, dove evidentemente ci sono anche delle responsabilità politiche, non solo quelle sulle quali lavorerà la magistratura. Sui trasporti all'interno del bilancio non c'è nulla, si preferiscono mettere i soldi per il cinema oppure finanziare qualche associazione che è sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti, e poi invece i soldi non vengono messi sulle questioni essenziali", ha spiegato Sangiuliano.