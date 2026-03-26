Capogruppo opposizione, Pelliccia: "Così non votiamo Sangiuliano" L'ex ministro della Cultura replica: "C'è uno statuto, ci saranno dei numeri sui quali misurarsi"

Resta il rebus nel centrodestra sul nome del capo dell'opposizione in consiglio regionale. "La posizione di Forza Italia è stata espressa dal nostro segretario. Spesso Fratelli d'Italia non mantiene gli impegni che prende con la coalizione, non so perché": così si è espresso il capogruppo di FI in consiglio regionale, Massimo Pelliccia. "Allo stato dell'arte noi Sangiuliano non lo votiamo".

L'ex ministro: "Nessuna polemica, ho tanti amici in Forza Italia"

"Innanzitutto c'è uno statuto che fissa delle regole. - ha aggiunto Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale ed ministro della Cultura, poco dopo le parole di Pelliccia - Il capo dell'opposizione viene scelto dai consiglieri dell'opposizione e ci saranno dei numeri sui quali bisognerà misurarsi. Lo dico senza alcuna polemica. In Forza Italia ho tantissimi amici. Credo che poi la questione dovrà essere valutata in una sede più elevata, quella nazionale".