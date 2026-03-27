Comune di Napoli: Simeone si dimette da Presidente Commissione Infrastrutture "In Regione responsabilità rilevante: serve impegno pieno e costante"

Cambio della guardia nelle commissioni del Comune di Napoli. Con una nota ufficiale il consigliere Gaetano Simeone ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Consiliare permanente "Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile".

Le ragioni della scelta: "Chiarezza e responsabilità"

La decisione, come spiegato dallo stesso Simeone nella missiva indirizzata alla Presidente del Consiglio Comunale, non è legata a frizioni politiche interne, bensì ai nuovi e gravosi impegni istituzionali assunti fuori dal Comune. Simeone è stato infatti recentemente eletto al Consiglio Regionale della Campania, dove ricopre l'incarico di Consigliere e Capogruppo.

"Si tratta di una responsabilità rilevante, che richiede un impegno pieno e costante," ha dichiarato Simeone, sottolineando la volontà di compiere una scelta di chiarezza per evitare sovrapposizioni di ruoli e garantire che la Commissione possa proseguire i lavori con una guida pienamente dedicata.

Il bilancio del mandato

Nel congedarsi dalla guida dell'organismo che si occupa di temi cruciali come i trasporti e le grandi opere, il consigliere ha rivendicato il lavoro svolto per il miglioramento della vivibilità cittadina, definendo le politiche della mobilità come centrali per lo sviluppo e la sostenibilità di Napoli.

Simeone ha inoltre rivolto un ringraziamento ai colleghi componenti della Commissione e agli uffici tecnici per il confronto costante e il supporto ricevuto durante il mandato, confermando la propria disponibilità per un passaggio di consegne ordinato e tempestivo.