Il "Cantiere Italia" di Conte fa tappa a Napoli: assemblea NOVA con Fico Domani 16 maggio all'Arena Flegrea inaugura il laboratorio democratico dei Cinque Stelle

Non ci sono palchi, non ci sono gerarchie. Sabato 16 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00, l’Arena Flegrea di Napoli si trasforma nel cuore pulsante di “NOVA Parola all’Italia”. L’iniziativa, che sta attraversando il Paese con 100 tappe di confronto, rappresenta il tentativo della coalizione progressista di riscrivere le regole della partecipazione politica. L’evento, fortemente voluto dal Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, vedrà in apertura l'intervento di Roberto Fico, Governatore della Regione Campania, ma i riflettori non resteranno puntati sui "big". Il format scelto è infatti quello dell’Open Space Technology: un metodo di facilitazione dove sono i cittadini stessi a proporre i temi, moderare i tavoli e redigere i report finali.

NOVA si presenta come un laboratorio dinamico basato su principi quasi filosofici, come la “Legge dei due piedi”: se in un gruppo non stai imparando o contribuendo, hai il dovere di spostarti altrove. L'obiettivo è rispondere a una domanda secca: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”.

"NOVA non è solo un evento, ma un cantiere aperto," spiegano gli organizzatori. "È il ribaltamento della piramide: i temi non sono imposti dai vertici, ma emergono dai territori. Ogni contributo ha lo stesso peso."

Napoli snodo centrale del programma progressista

La scelta della città partenopea non è casuale. Napoli, con la sua storica vivacità associativa e le sue complessità sociali, è considerata lo snodo centrale per testare la tenuta di questa “nuova fase” del M5S. Il movimento, dopo gli anni di governo, cerca qui una riconnessione profonda con la società civile, spesso rinunciando persino ai simboli tradizionali per favorire la partecipazione di indipendenti, attivisti e rappresentanti del terzo settore.

L’appuntamento

I lavori all'Arena Flegrea (Via J. F. Kennedy 54) proseguiranno fino alle ore 16:00. In una fase storica in cui la disaffezione al voto tocca picchi preoccupanti, l'esperimento NOVA cerca di dimostrare che la politica può ancora essere un esercizio di intelligenza collettiva. Mentre i palazzi romani discutono di alleanze, a Napoli la parola torna, finalmente, ai cittadini.