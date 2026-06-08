Ballottaggio Somma Vesuviana: vince Silvia Svanera

Silvia Svanera è la nuova sindaca di Somma Vesuviana. La candidata dello schieramento progressista ha strappato una delle roccaforti storiche del centrodestra nell'hinterland napoletano, centrando una netta vittoria che archivia la contesa elettorale senza il bisogno di ricorrere al secondo turno.
I dati definitivi emersi dalle urne non lasciano spazio a dubbi: Svanera, sostenuta da una fitta rete di forze politiche che ricalca il modello del "campo largo", ha ottenuto il 58,47% delle preferenze, staccando in modo netto lo sfidante della coalizione di governo, Antonio Granato, fermatosi al 41,53%.