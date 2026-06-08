Ballottaggio Pompei: vince Giuseppe Tortora Alla guida di una civica con liste di area centrodestra

Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco di Pompei. Il medico di medicina generale, alla guida di una coalizione composta da sei liste civiche di area centrodestra, ha conquistato la fascia tricolore della città mariana, imponendosi in modo netto sullo sfidante del centrosinistra.

Il verdetto delle urne si è delineato in maniera inequivocabile con lo scrutinio delle prime 18 sezioni su un totale di 24, proiettando Tortora verso un vantaggio ormai incolmabile e sancendo la sua vittoria politica. Esce sconfitto dalla contesa elettorale Salvatore Alfano, lo sfidante sostenuto dall'asse del "campo largo" formato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che non è riuscito a intercettare il consenso necessario per arginare la corsa delle civiche di centrodestra.