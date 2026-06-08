Ballottaggio Sorrento: vince Fattorusso Blindato il trend che era emerso al primo turno

Il verdetto del ballottaggio consegna a Sorrento una nuova guida amministrativa. Con lo spoglio ancora in corso, il vantaggio accumulato da Fattorusso appare ormai del tutto incolmabile per lo sfidante Ferdinando Pinto, sancendo l'elezione del professionista alla carica di primo cittadino.

Per Fattorusso, stimato avvocato con alle spalle già una solida esperienza politica maturata nel ruolo di assessore nel vicino comune di Sant'Agnello, si tratta della prima elezione alla guida di Sorrento. Il suo successo mette la parola fine a una complessa fase di transizione per il Comune costiero, tornato anzitempo al voto per il rinnovo del Consiglio dopo il violento terremoto giudiziario che aveva travolto la precedente giunta guidata dall'ex sindaco Massimo Coppola.

I dati di questa seconda tornata non fanno che confermare e blindare il trend già emerso chiaramente al primo turno. Due settimane fa, infatti, Fattorusso era andato a un soffio dal trionfo immediato, raccogliendo il 49,1% delle preferenze grazie alla spinta di una coalizione composta da quattro liste civiche. Dal canto suo, Ferdinando Pinto, che si era qualificato per il secondo turno fermandosi al 43,5%, non è riuscito a intercettare il flusso di consensi necessario per tentare il sorpasso e colmare il distacco.

Con la vittoria ormai blindata da Fattorusso, per Sorrento si apre una stagione di ricostruzione amministrativa e politica, con l'obiettivo di restituire stabilità e slancio economico a una delle capitali del turismo internazionale in Campania.