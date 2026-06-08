Ballottaggi Campania, De Luca: "Centrosinistra vince: ora alternativa a destra" Il segretario regionale: "Voto è anche Conseguenza dei tagli drammatici agli enti locali"

Il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra incassano un risultato di peso in Campania al termine della tornata delle elezioni amministrative. A tracciare il bilancio politico è il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, che sottolinea come i dati definitivi consegnino un quadro complessivo di grande rilevanza, con affermazioni nette nella maggioranza dei principali Comuni chiamati alle urne. Un successo che, secondo il leader campano dei democratici, rappresenta la naturale conseguenza di una presenza costante e radicata sul territorio.

Nelle parole di De Luca, il verdetto delle urne premia un impegno quotidiano che si è sviluppato attraverso un'azione attenta, seria e concreta. Il segretario regionale rimarca come la linea del partito sia stata quella di mettere al centro dell'agenda politica i problemi e i bisogni reali delle persone nelle singole comunità. Questa risposta degli elettori assume un valore ancora più significativo alla luce del contesto economico e istituzionale, caratterizzato da quelli che De Luca definisce i tagli drammatici operati ai danni degli enti locali da parte del governo centrale.

Il voto campano, tuttavia, non esaurisce la sua spinta entro i confini regionali, ma si proietta con forza sullo scenario politico romano. Il segretario del Pd legge infatti l'esito dei ballottaggi e dei primi turni come un chiaro segnale politico di portata nazionale, indirizzato direttamente all'esecutivo. De Luca non risparmia critiche alla controparte, descrivendo una destra troppo concentrata sulla propaganda e distante dalle reali esigenze dei cittadini, un atteggiamento che a suo avviso sta indebolendo e danneggiando l'intero sistema Paese.

La Campania si candida così a diventare il laboratorio principale per la sfida futura. Nel concludere il suo commento, De Luca lancia la volata per i prossimi appuntamenti elettorali, convinto che il territorio campano saprà recitare un ruolo da assoluto protagonista nella costruzione di un'alternativa di governo che sia al tempo stesso credibile e autorevole, proseguendo con decisione nella direzione tracciata da questa tornata amministrativa.