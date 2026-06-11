Riapre il Pronto Soccorso di Boscotrecase: un presidio per 300mila cittadini Il presidente Fico: puntiamo al rafforzamento generale della Rete di emergenza-urgenza

Una risposta concreta alle necessità di un territorio vasto e densamente popolato. Dalle ore 14:00 di oggi, il Pronto Soccorso dell’ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima della Neve" di Boscotrecase torna ufficialmente operativo. La struttura, convertita in presidio Covid durante l’emergenza pandemica e successivamente rimasta inattiva, riapre le porte per servire un bacino d’utenza stimato in circa 300mila cittadini.

L’inaugurazione e il piano regionale

A tagliare il nastro, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato come la riapertura rappresenti un tassello fondamentale nel più ampio progetto di riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza regionale.

"Inauguriamo una struttura moderna, capace di servire un'utenza vasta", ha dichiarato Fico a margine della cerimonia. "Uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione è il rafforzamento della rete ospedaliera. Il progetto, avviato dalla precedente giunta, è stato portato a termine rapidamente, garantendo quella continuità amministrativa necessaria per tutelare un diritto fondamentale: quello alla salute, che deve essere garantito in forma universalistica a ogni cittadino campano, ovunque risieda".

Una struttura all'avanguardia

Il nuovo reparto è stato progettato per rispondere a standard elevati, con una gestione dei flussi ottimizzata per codici di gravità. Ecco come si articola la nuova dotazione tecnologica e logistica: 4 postazioni per codici rossi e 4 per codici gialli, 7 posti per codici verdi e azzurri, ambulatori dedicati di ortopedia e otorinolaringoiatria, oltre a una saletta chirurgica per interventi immediati e tutela delle fragilità. È stata integrata infatti un'area "codice rosa", specifica per l'accoglienza e l'assistenza alle donne vittime di violenza. Infine 5 posti letto nell'area di Osservazione Breve Intensiva (Obi) per dimissioni protette e 2 stanze a pressione negativa per la gestione di patologie infettive.

La rete ospedaliera: verso il nuovo Piano

La riapertura di Boscotrecase non è un episodio isolato. Il governatore Fico ha confermato che la Regione è attualmente impegnata nella stesura del nuovo piano ospedaliero. "Stiamo lavorando sull'intera programmazione regionale" - ha spiegato il presidente - "con l'obiettivo di superare le criticità strutturali emerse negli scorsi anni e rendere la sanità pubblica campana un modello di efficienza e prossimità".Con la ripartenza del presidio di Boscotrecase, si punta a decongestionare gli altri ospedali dell'area vesuviana, spesso gravati da un sovraccarico di accessi, ripristinando un punto di riferimento strategico per la rete di emergenza territoriale.