Sport gratis per i ragazzi: ecco il bando e i dettagli su come partecipare La Regione stanzia 31 milioni di euro per le attività sportive

Lo sport come diritto garantito, presidio educativo e, soprattutto, come formidabile strumento di inclusione sociale che non può e non deve dipendere dalle disponibilità economiche delle famiglie. Con questo obiettivo la Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessorato allo Sport, ha stanziato una cifra record di 31 milioni di euro per il finanziamento dei voucher sportivi destinati ai minori per la stagione 2026/2027.

La misura, di fortissimo impatto sociale sul territorio, consentirà ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni di accedere in modo totalmente gratuito alle attività sportive. Il soggetto attuatore che gestirà le procedure operative e l'erogazione dei benefici sarà l'Arus (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport).

Zabatta: "Un presidio fondamentale contro la marginalità"

Soddisfazione e determinazione nelle parole dell'assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, che ha voluto rimarcare la priorità politica e sociale dell'intervento:

"L'inclusione sociale per noi è una priorità. Attraverso questa misura vogliamo continuare a sostenere concretamente le famiglie e garantire a un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi la possibilità di praticare sport, indipendentemente dalla condizione economica di partenza. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo, di crescita personale, di benessere e di integrazione sociale".

Un investimento che punta a produrre frutti nel lungo periodo sul tessuto cittadino e provinciale, come ha aggiunto l'assessora: "La Regione Campania continua a investire nelle politiche rivolte ai più giovani, riconoscendo nello sport un presidio fondamentale per favorire la partecipazione, lo sviluppo della persona, la socializzazione, promuovere stili di vita sani e contrastare, al contempo, le disuguaglianze. Offrire questa opportunità anche alle famiglie che non avrebbero la possibilità di garantire l'accesso alla pratica sportiva ai propri figli, significa costruire comunità più forti, inclusive e coese".

In arrivo il bando: come funziona

I motori della macchina amministrativa sono già avviati. Nei prossimi giorni, a seguito dell'approvazione formale della delibera di giunta, sarà predisposto e pubblicato il bando ufficiale.

Il documento, che sarà consultabile sia sul portale della Regione Campania che sul sito dell'Arus, definirà nel dettaglio:

I requisiti di reddito (solitamente legati all'ISEE familiare) e i criteri di accesso;

Le modalità operative e telematiche per la presentazione delle domande;

L'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche accreditate presso cui spendere il voucher.

Un'occasione concreta per migliaia di famiglie campane per rimettere al centro della crescita dei propri figli il valore formativo della disciplina sportiva.