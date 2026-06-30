Immagini shock tra la folla a Montesanto, il Pd: "Subito più Forze dell'Ordine" Intervento del capogruppo dem al Comune Acampora e del segretario metropolitano Dinacci

"Le immagini sconvolgenti provenienti da Montesanto, con una rissa violenta culminata nell’esibizione in pieno giorno di un kalashnikov e nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco tra passanti terrorizzati, rappresentano una ferita drammatica e inaccettabile per la Città di Napoli. Siamo di fronte a un'escalation criminale che non puo` essere derubricata a semplice fatto di cronaca, o “sporadica follia criminale” ma che dimostra il totale fallimento delle politiche di sicurezza promesse della destra al Governo.”

A dichiararlo, in una nota congiunta, sono i rappresentanti del Partito Democratico di Napoli, esprimendo profondo sdegno, rabbia e indignazione per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all'esterno della trafficatissima stazione ferroviaria della citta`, dove solo per puro miracolo non si sono registrate vittime o feriti innocenti. La dinamica documentata dai video circolati nelle ultime ore, caratterizzata dal lancio di caschi e sedie, cassonetti rovesciati e dalla spregiudicata disinvoltura con cui malviventi hanno impugnato armi da guerra alla luce del sole, evidenzia un senso di totale impunita` che stringe la cittadinanza in una morsa di paura.

La reazione della comunita` e` di forte sconcerto di fronte a un controllo del territorio che appare ormai sfilacciato. Per il Segretario Metropolitano Francesco Dinacci e il Capogruppo del Partito Democratico al Comune di Napoli, Gennaro Acampora: “Mentre Napoli vive una straordinaria stagione di riscatto culturale, turistico ed economico, il Governo guidato dal Presidente Meloni non puo` arretrare ne´ lasciare i quartieri in balia della criminalita`, o credere di buttare la polvere sotto al tappeto portando avanti la “strategia del terrore” contro l’immigrazione che pur ha prodotto zero risultati concreti. Il Governo, come denunciamo ormai da mesi, mesi e mesi deve impegnarsi seriamente per portare sui territori tutte le forze dell’ordine necessarie, mezzi, investimenti e ogni azione atta ad arginare un fenomeno ormai fuori controllo che vede, in questo momento, i Comuni Italiani totalmente abbandonati nella impari lotta alla criminalità che, anche a Napoli, purtroppo, ormai da tempo ed a cadenze drammaticamente costanti sta facendo calare sulla città un clima di terrore tra i cittadini visto il continuo ripetersi di gravissimi fatti di violenza armata e non”. Il tempo degli slogan, è finito" .