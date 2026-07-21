Piano casa e rigenerazione urbana. Manfredi: "Restituiamo dignità a periferie" Il sindaco: "Per l'amministrazione il diritto alla casa è una priorità"

Il tema dell'abitare e della riqualificazione delle periferie torna al centro dell'agenda politica dell'Amministrazione comunale di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto per fare il punto sui grandi cantieri di rigenerazione urbana in corso in diversi quartieri della città, sottolineando l'impegno profuso negli ultimi anni per garantire il diritto all'alloggio e rinnovare il tessuto sociale cittadino.

"Un lavoro straordinario nei quartieri simbolo"

"La casa è un diritto troppo spesso negato – ha dichiarato il primo cittadino –. In questi anni per la nostra Amministrazione il tema della casa ha rappresentato una priorità. E in molti quartieri abbiamo messo in campo progetti in grado di cambiarne il volto restituendo dignità a chi abita in queste zone".

Manfredi ha citato in particolare gli interventi strategici in atto nelle aree storicamente più complesse della città: Scampia, Taverna del Ferro (San Giovanni a Teduccio), Ponticelli e Marianella. Zone interessate da imponenti piani di trasformazione volti a superare il degrado strutturale delle edilizie popolari sorte negli anni scorsi.

Sinergia istituzionale per l'abbattimento e la ricostruzione

Fondamentale per il completamento delle opere si sta rivelando la collaborazione con la Regione Campania. Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse regionali, l'Amministrazione sta portando a termine il programma che prevede la demolizione delle strutture fatiscenti per far posto a moderni complessi residenziali.

"Con gli ulteriori fondi della Regione, e ringrazio il presidente Roberto Fico per la sensibilità politico-istituzionale, stiamo ultimando il programma di rigenerazione urbana per abbattere i vecchi palazzi e costruire case nuove", ha spiegato il sindaco, concludendo con un pensiero dedicato alla memoria delle comunità locali: "Nel ricordo di chi non c'è più e per dare una speranza concreta a chi non vuole perdere le proprie radici".