Futuro Nazionale: Anna Ambrosino nominata nell'esecutivo regionale

Le congratulazioni di Fabio Riccio

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Fabio Riccio, referente di Comitato di Futuro Nazionale per Casalnuovo di Napoli, si congratula con Anna Ambrosino per la nomina nell’Esecutivo regionale del movimento, augurandole buon lavoro per il nuovo incarico...

Casalnuovo di Napoli.  

Congratulazioni ad Anna Ambrosino per la nomina nell’esecutivo regionale di Futuro Nazionale.
A esprimere le proprie felicitazioni è Fabio Riccio, referente di Futuro Nazionale per Casalnuovo di Napoli, che rivolge ad Anna Ambrosino un sincero augurio di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico.

"Auguro ad Anna Ambrosino un percorso ricco di soddisfazioni, impegno e risultati concreti. Sono certo che questo nuovo incarico rappresenterà un'importante occasione per contribuire al lavoro del movimento sul territorio, con attenzione alle esigenze delle comunità e dei cittadini".

La nomina nell’Esecutivo regionale segna un nuovo passaggio nel percorso politico di Anna Ambrosino e apre una nuova fase di impegno all'interno della struttura regionale di Futuro Nazionale.

Fabio Riccio rinnova quindi i propri auguri, auspicando che il nuovo incarico possa essere caratterizzato da collaborazione, dedizione e iniziative concrete a favore del territorio. "Ad maiora, Anna! Complimenti e buon lavoro per questo nuovo percorso".

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