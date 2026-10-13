Futuro Nazionale: Anna Ambrosino nominata nell'esecutivo regionale Le congratulazioni di Fabio Riccio

Congratulazioni ad Anna Ambrosino per la nomina nell’esecutivo regionale di Futuro Nazionale.

A esprimere le proprie felicitazioni è Fabio Riccio, referente di Futuro Nazionale per Casalnuovo di Napoli, che rivolge ad Anna Ambrosino un sincero augurio di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico.

"Auguro ad Anna Ambrosino un percorso ricco di soddisfazioni, impegno e risultati concreti. Sono certo che questo nuovo incarico rappresenterà un'importante occasione per contribuire al lavoro del movimento sul territorio, con attenzione alle esigenze delle comunità e dei cittadini".

La nomina nell’Esecutivo regionale segna un nuovo passaggio nel percorso politico di Anna Ambrosino e apre una nuova fase di impegno all'interno della struttura regionale di Futuro Nazionale.

Fabio Riccio rinnova quindi i propri auguri, auspicando che il nuovo incarico possa essere caratterizzato da collaborazione, dedizione e iniziative concrete a favore del territorio. "Ad maiora, Anna! Complimenti e buon lavoro per questo nuovo percorso".